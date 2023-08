Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu: Cei care joaca Solitaire la serviciu, sa plece. Premierul anunta reforma sistemului bugetar Premierul Marcel Ciolacu anunta un pachet de 50 de masuri care vor duce la reforma sistemului bugetar. Este timpul pentru cei care muncesc sa primeasca salarizarea corespunzatoare, cei care joaca Solitaire…

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…