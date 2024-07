Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre masurile fiscale, ca nu poti sa dai exceptii, sa spui sunt exceptii pe viata, fiindca atunci nu mai ai Cod Fiscal si acest lucru ni l-a spus Comisia, ca nu putem trai intr-o lume de exceptii, in functie de interesul unui grup de oameni sau o abordare…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut o afirmație neașteptata vorbind despre posibilitatea ca președintele Iohannis sa ajunga prim-ministrul dupa incheierea mandatului. In contextul discuției despre creșterea TVA, fața de care Ciolacu are o poziție clara, premierul a susținut ca din punctul sau de vedere…

- Anunțul premierului Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, ca va exista o reforma fiscala. El a precizat ca acest lucru nu inseamna ca vor fi introduse mai multe taxe și „sub nicio forma” nu se va mari TVA la alimente și medicamente. Premierul nu a exclus ca Romania sa ramana cu cota unica, dar…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu miniștrii, iar in cadrul Guvernului se fac calcule pentru noul prag de impozitare al pensiilor. Premierul a cerut sa nu fie ”un prag din pix de 3000 de lei”, ci un prag care sa țina cont de inflație și puterea de cumparare.

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca urmeaza sa fie elaborata o reglementare in baza careia producatorii vor fi obligati sa semnaleze vizibil pe ambalaj in cazul in care au redus gramajul unui produs.