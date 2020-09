Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat luni seara, facand referire la inregistrarile aparute in spatiul public, ca Nicusor Dan este un "purtator de vorbe pentru interlopi", sustinand ca organele abilitate ar trebui sa se autosesizeze in acest caz.



"Lucrurile cred ca sunt evidente pentru bucuresteni, omul este un purtator de vorbe pentru interlopi. Nu am avut rabdare sa ascult toata inregistrarea, dar este evident o incercare de a influenta decizia unui angajat al primariei si trafic de influenta. Parerea mea este ca in acest moment se impune o autosesizare. Sunt elemente suficiente,…