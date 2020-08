Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, proaspat ales presedinte PSD, a declarat ca isi doreste, impreuna cu echipa de conducere aleasa de congresul de sambata, un vot "cat mai repede" la motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL.

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului n-are nicio legatura cu congresul PSD, a afirmat, miercuri, liderul interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor. El a amintit ca joi va avea loc citirea acesteia in plenul Camerei Deputatilor. „Maine vom stabili data votului.…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament, potrivit Agerpres."Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat ca luni, 17 august, va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.Prezent la lansarea candidatilor la Primaria Capitalei si la primariile de sector, Marcel Ciolacu a declarat ca "maine, PSD va depune moțiunea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban va trece cu peste 250 de voturi, transmite News.ro. ”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier, „un specialist recunoscut de toata lumea”, in situatia in care motiunea de cenzura pe care intentioneaza sa o depuna va fi adoptata,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a lansat, duminica, la Sinteza zilei, un atac virulent la adresa lui Ludovic Orban și a anunțat ca exista o majoritate in Parlament pentru daramarea Guvernului PNL.