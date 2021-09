Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a afirmat ca exista suspiciuni cu privire la semnaturile de pe motiunea de cenzura a USR PLUS si AUR. Liderul PSD a adaugat ca social-democratii nu se vor va implica decizional in lupta intre PNL si USR PLUS sau in deciziile Birourilor permanente reunite.

- Votul parlamentarilor PSD alaturi de USR-PLUS si AUR la motiunea de cenzura depusa vineri ar darama Guvernul Florin Citu. PSD si-a anuntat sustinerea. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor vota o motiune de cenzura USR-AUR, daca cele doua partide vor avea semnaturile…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca PSD va depune moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu în primele zece zile de la debutul sesiunii parlamentare. Liderul social-democrat susține ca partidul pe care îl conduce a început discutiile cu AUR, pentru…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…

- • Ludovic Orban: Am luat decizia in PNL si in coalitie sa fim prezenti la motiunea de cenzura, dar sa nu votam Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul „ineficient”, iar directia in care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, marți, ca la nivelul partidului și al coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzura, dar fara a vota. „Și la nivelul coaliției, și in partid am luat decizia la moțiunea de cenzura sa fim prezenți și sa nu votam astfel incat…

- „Alexandru Rafila este propunerea de prim-ministru. Vom discuta daca moțiunea va trece. Poate sa fie și un guvern minoritar. Am exclus colaborarea cu PNL”, a declarat, luni, Marcel Ciolacu.Liderul PSD nu a raspuns intrebarilor jurnaliștilor privind o posibila colaborare cu USR.Intrebat de ce nu a discutat…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu va fi depusa cel mai tarziu in 24 iunie, a anunțat, joi seara, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Ciolacu a spus, joi seara, la Antena 3, ca...