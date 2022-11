„Aseara am stabilit toate principiile. Serviciile publice, companiile de apa, persoanele care au nevoie de aparate medicale, unde au un consum mai mare, familiile cu trei copii in sus, la solicitarea lor, pe declaratie pe proprie raspundere. Toate aceste amendamente le vom face in Parlament, saptamana viitoare si vom da votul final pe ordonanta 119 si cand va fi promulgata va intra in drepturi. O sa vina o ordonanta de urgenta care va stabili mecanismul. Noi dorim ca acest mecanism sa fie, cel putin pana in anul 2025 si speram ca lucrurile sa intre intr-o normalitate in zona de energie. Categoric…