Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti seara, referitor la amendamentul privind cresterea pensiilor cu 40%, ca a avut discutii cu mai multi lideri de grup din Parlament pe acest subiect. "Noi credem ca acest amendament va trece in votul din plenul comun", a afirmat Ciolacu.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca a avut discutii cu mai multi lideri de grup parlamentar despre amendamentul depus la rectificarea bugetara potrivit caruia punctul de pensie ar urma sa fie majorat cu 40%, adaugand ca acest amendament va trece de plenul comun al Parlamentului.…

- Potrivit documentului obținut de Realitatea PLUS, PSD nu voia sa mareasca pensiile și lua in calcul riscurile pentru bugetul național. Implementarea prevederilor legii pensiilor e prevazut ca un risc pentru bugetul național, se spune in documentul respectiv. Potrivit actului, daca punctul de pensie…

- Comisiile reunite de munca ale Parlamentului au acordat, luni, aviz favorabil cu amendamente OUG 135/2020 privind rectificarea bugetara pe 2020. Potrivit unui amendament propus de PSD si adoptate in Comisiile de munca ale Senatului si Camerei Deputatilor, se abroga prevederea potrivit careia punctul…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat rectificarea bugetara adoptata de Guvern in aprilie, in contextul crizei noului coronavirus. Marcel Ciolacu a acuzat Executivul ca i-a lasat pe primari și șefi de CJ sa se descurce singuri in fața crizei sanitare. „PSD rezolva din Parlament ce nu vrea ori nu este…

- Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament au acceptat, joi, un amendament susținut de UDMR potrivit caruia prin derogare de la lege, primariile vor putea finanța cluburile sportive cu o suma de maxim 3% din cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unitații administrativ-teritoriale…

- Ziarul Unirea Sedința istorica a Parlamentului: Impozitarea pensiilor speciale și rectificarea bugetara, pe ordinea de zi Astazi, 18 iunie, Parlamentul se va intalni, incepand cu ora 13, intr-o ședința, in vederea dezbaterii și votarii rectificarii bugetare aprobata de Guvern in aprilie, și totodata…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, incepand cu ora 13,00, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de Guvern in luna aprilie, in perioada starii de urgenta, dar si proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale.Citește și: Impozitarea…