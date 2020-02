Ciolacu, despre liberali. "Să înceteze cu văicăreală, trebuie să guverneze" "Liberalii trebuie sa inceteze cu vaicareala publica! Si-au asumat guvernarea si trebuie sa guverneze! Guvernarea PSD a demonstrat ca se poate face performanta, economia Romaniei crescand sustinut in anii in care am guvernat. Nu o spunem doar noi, ci toate institutiile europene si internationale de profil. Ce face PNL? A desfiintat aproape toate programele nationale de succes si ce a mai ramas a distrus fie din incapacitate, fie din prostie. In schimb, zilnic indatoreaza tara prin imprumuturi impovaratoare pe zeci de ani de acum inainte", a scris Ciolacu duminica, pe contul sau de Facebook. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

