Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anunțat, duminica, ca parlamentarii USR-PLUS nu vor participa la votul moțiunii. „Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intenționam sa o incurajam in niciun fel”, a scris Dan Barna pe pagina personala…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, anunta ca plangerea formulata de catre Alianta USR PLUS Sector 5 impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, va fi solutionata de Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.…

- "Vreau sa le multumesc tinerilor care ne-au ajutat in aceasta perioada sa strangem semnaturi - semnaturi reale. Am vazut ca circula un filmulet, nu intamplator provenit dintr-o echipa adversa. Sunt fake-news-uri, sunt manipulari. Este o campanie murdara care a inceput inca din ianuarie impotriva…

- Alianța USR-Plus a anunțat ca depune plangere penala la DNA și la Poliția Capitalei dupa ce pe YouTube a aparut un filmuleț in care mai mulți angajați ai primariei sectorului 5 par sa falsifice semnaturi pentru susținerea candidaturii lui Daniel Florea și a Gabrielei Florea.""La primarie DFecta a Sectorului…

- „O rectificare a razbunarii fata de popor! O rectificare bugetara care nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale tarii, facuta in bataie de joc si in dispretul realitatii! Taierile de venituri, anuntate de Putere drept ”cele mai mari cresteri” nu doar ca sunt contrare legilor in vigoare, dar ele…

- "Saptamâna viitoare vom depune si noi candidaturile pentru alegerile locale, în cazul în care guvernul le va mai organiza, si vom continua sa muncim în Bucuresti, sa ne implicam, sa ne pese, sa ne asumam si greseli omenesti, sa gasim rezolvari pentru probleme care treneaza…

- Marcel Ciolacu anunța ca PSD va depune plangere penala la DNA impotriva unor reprezentanți PNL care ar fi transformat instituțiile statului intr-un rai al criminalitații. Liderul PSD acuza o campanie masiva de racolare a primarilor PSD, prin promisiuni și amenințari. Totodata, acesta lanseaza acuzații…

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa Guvernului. "Guvernul Orban naște un alt zombi legislativ și ne impune dezbatere in regim de urgența. Invitam in Parlament societatea civila sa reparam impreuna haosul PNL!Doar la prima lectura,…