Ciolacu despre hărțuirile lui Budăi:„Nu îmi spuneţi mie că femeile sunt abuzate de PSD, că nu ţine!” Liderul PSD nu crede in amantlicurile din partid, deci, nici in acuzațiile de harțuire sexuale aduse ministrului Muncii, Marius Budai. „Nu, nu am avut aceasta discutie. Nu cunosc. Ma intrebati daca domnul Budai a dat un telefon unei colege de partid la 02.00 noaptea? Unde este cazul exceptional? Nu, care este cazul ca nu inteleg. Intrebati-l pe domnul Budai. Nu am aceste detalii. Presupun ca domnul Budai va poate raspunde foarte exact. Eu am avut o discutie cu domnul Budai si m-am lamurit. Parerea mea este ca nu vad care este cazul. Aveti dovezi in acest sens, aveti ceva detaliat sau aveti o vedeta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu Marius Budai si s-a lamurit, in contextul relatarilor in spatiul public potrivit carora mninistrul Muncii ar fi facut propuneri indecende unor colege din PSD, dupa ce a consumat alcool. „Parerea mea este ca nu vad care este cazul", a adaugat liderul PSD. „Nu…

- „Nu, nu am avut aceasta discutie. Nu cunosc. Ma intrebati daca domnul Budai a dat un telefon unei colege de partid la 02.00 noaptea? Unde este cazul exceptional? Nu, care este cazul ca nu inteleg. Intrebati-l pe domnul Budai. Nu am aceste detalii. Presupun ca domnul Budai va poate raspunde foarte exact.…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a precizat ca va discuta cu ministrul Muncii Marius Budai cu privire la relatarile potrivit carora ar fi facut propuneri indecende unor colege din PSD, dupa ce a consumat alcool. Premierul a adaugat ca nu a citit despre aceste episoade relatate in mass-media.

