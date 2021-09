Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a fost comparat marți seara cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus Iohannis, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca, in viziunea președintelui PSD Marcel Ciolacu. Președintele PSD Marcel Ciolacu vede in Romania in prezent…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comparat marți seara guvernul cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut, marti seara, o paralela intre scandalul politic din aceste zile si o echipa de fotbal, iar in opinia sa antrenorul acestei echipe se numeste Klaus. ”Alta echipa ii bate si pierzatorii zic - nu veniti la noi in vestiar sa-l schimbam pe antrenor? Ce treaba…

- Internationalul spaniol Pablo Sarabia a fost cedat, sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului 2021-2022 la Sporting Lisabona, campioana Portugaliei, a anuntat, miercuri, clubul Paris Saint-Germain la putin timp dupa inchiderea ferestrei estivale de transferuri, informeaza AFP. "Mijlocasul ofensiv…

- Clubul saudit Al Ittihad a anuntat, duminica, numirea lui Cosmin Contra la conducerea tehnica a echipei. Al Ittihad a facut anuntul pe Twitter. Potrivit Saudi Football Journal, intelegerea este valabila un sezon. Ultima data, Cosmin Contra a antrenat FC Dinamo, anul trecut.…

- Niciun lider social democrat nu a reacționat public joi, dupa decizia de eliberare din penitenciar a fostului președinte PSD, Liviu Dragnea. Singurii care au facut declarații în spațiul public sunt Codrin Ștefanescu și Ionel Arsene care, de altfel, i-au ramas fideli lui Dragnea pe parcursul celor…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de ce...

- USR și PLUS, alaturi de voci din PNL ca ale lui Rareș Bogdan și alți lideri liberali, au declarat ca in primele 100 de zile de guvernare vor elimina pensiile speciale. Mai mult, Rareș Bogdan, promitea inca inainte ca PNL sa preia puterea, in octombrie 2019, ca pensiile speciale vor fi desființate…