Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a respins, joi seara, varianta unei eventuale reduceri a salariilor bugetarilor.



Intrebat in cadrul unei emisiuni la la B1TV daca, pe fondul crizei economice, ar trebui luata in calcul masura taierii salariilor bugetarilor, Marcel Ciolacu a spus ca s-a mai intamplat acest lucru in Romania si nu a fost eficient.



"Eu sper sa avem un guvern mai inventiv si mai dibace. Ca sa faci taieri de salarii este la indemana oricui. S-a mai intamplat lucrul asta in Romania si nu am vazut sa fie atat de eficient.…