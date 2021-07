Stiri pe aceeasi tema

- Avocata lui Liviu Dragnea a postat, joi, pe Facebook, prima fotografie cu fostul lider al PSD de acasa. Dragnea a fost așteptat acasa și de Carmen Dan, fost ministru de interne, dar si de Codrin Stefanescu, unul dintre prietenii sai apropiati. „Momentul mult așteptat! Doamne ajuta! Liviu este acasa!…

- Imediat dupa eliberarea din Penitenciarul Rahova, Liviu Dragnea a mers impreuna cu iubita sa Irina Tanase acasa. Acolo a fost așteptat de Carmen Dan și Codrin Ștefanescu, doi dintre social democrații care au ramas apropiați de fostul președinte al partidului.

- Liviu Dragnea – incarcerat din 27 mai 2019 dupa ce a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare – a fost pus in libertate joi dupa-amiaza, dupa ce a stat 2 ani și 2 luni in inchisoare. La Penitenciarul Rahova au venit iubita acestuia, Irina Tanase, dar și cațiva susținatori, care au strigat „Libertate”.…

- Președintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a scris joi, pe Facebook, dupa ce s-a anunțat ca Liviu Dragnea va fi eliberat din inchisoare , ca s-a facut dreptate și a adaugat ca are incredere in justitia romana. „Dumnezeu nu uita niciodata, chiar daca intarzie, și nu-i lasa la greu pe oamenii buni! Azi, cu…

- „Știți care a fost primul lucru pe care l-a spus Liviu cand a ajuns la inchisoare? Eu am ajuns aici pentru ca am avut incredere in oameni”, a declarat Irina Tanase, la un post TV.Logodnica fostului lider PSD a descris si modul in dupa s-a acționat pentru destabilizarea fiecarui premier PSD. "Veneau…

- „Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit…