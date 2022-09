Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat, la Antena 3, marti seara, ca sustine intentia Guvernului de a finanta schimbarea becurilor cu filament, cu becuri tip LED. ”In primul rand, eu cred ca este o intentie buna si speram sa fie un program pe care sa-l includem deja in programele finantate de catre UE cum e Rabla…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit la economia la energie, afirmand ca, Romania, desi are cel mai mic consum din Europa, a redus deja cu 5,2 la suta in acest an. Economia facuta de populatie a fost anul acesta de 8- fata de alti ani. "Ce economie sa mai faca Romania?", a afirmat liderul PSD.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie electrica si gaze la populatie, intrucat, potrivit statisticilor, acesta este deja mai mic cu 8%, respectiv 18% fata de anul trecut.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca institutiile europene au dat dreptate social-democratilor si lui inclusiv cand au spus ca pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate. „Vom avea energie electrica fara nicio problema in Romania”, a adaugat liderul social-democratilor.…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a facut sambata apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica, informeaza AGERPRES . „Am discutat in sedinta de Guvern de joi acest subiect. Deocamdata, nu avem o solutie tehnica. Sigur, acestea sunt masuri prin care si noi ne-am gandit si facem apel la populatie…

- Premierul Nicolae Ciuca face apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc, dar nu exista in prezent, solutii tehnice pentru aplicarea…

- Președintele social – democrat, Marcel Ciolacu, susține ca va fi adoptata o noua decizie privind plafonarea prețurilor la energia electrica, pana la sfarșitul acestei luni. In plus, considera ca ar trebui adoptate și masuri pe termen mediu, dorin sa fie adoptat un act normativ valabil pana in 2025.…

- “Nu am nicio retinere sa va spun – si sper din tot sufletul ca primul ministru sa nu se supere – ieri am stat impreuna cu dansul, doar noi doi si cu alti specialisti din energie, fiindca ne-am saturat de specialistii de pana acum care ne explicau nu numai cum s-a ajuns aici, dar cum nu avem parghiile…