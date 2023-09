Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat despre informațiile oficiale oferite de Ucraina, conform carora drone rusești s-au prabușit in Romania. Ciolacu susține ca aceste informații nu se verifica și nu este confirmata de catre Ministerul Apararii.„In acest moment nu se confirma aceasta informație.…

- In acest moment nu se confirma aceasta informație, spune premierul Marcel Ciolacu despre informația lansata de oficiali ucraineni conform careia pe teritorul Romaniei au cazut si au explodat drone rusești.

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- ”INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4%! Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a preturilor la energie si gaze, criza energetica si razboiul au impins inflatia pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes”,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat in seara zilei de joi ca nu nutrește sentimente de afecțiune fața de membrii partidului liberal, și la fel de sigur este ca aceștia nu ii poarta afecțiune lui. Cu toate acestea, el subliniaza ca este esențial sa se abordeze și sa se rezolve problemele cu care…

- „Daca in acest moment nu se face o reforma administrativa in paralel cu o reforma de reducere a unor excepții fiscale -toate excepțiile insumeaza 75 miliarde lei- Romania fara nici o masura in acest moment va ajunge la un deficit mai mare de 6,2%. Automat va duce la blocarea fondurilor UE, va duce la…

- Listarea la Bursa a celui mai mare producator national de energie, Hidroelectrica, reprezinta un moment istoric pentru Romania si un exemplu ca performanta consolidata pe termen lung poate fi obtinuta si la societatile unde statul roman este actionar majoritar, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu sustine ca isi va depune mandatul de prim-ministru in cazul in care PNL va iesi de la guvernare pana in 2024, informeaza Agerpres.El a fost intrebat daca PSD ia in calcul ca PNL sa iasa de la guvernare inainte de anul 2024. CITESTE SI Cadavre, viruși, substanțe…