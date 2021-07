Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție a lui Marcel Ciolacu la eliberarea lui Liviu Dragnea. Președintele PSD a reacționat pe Facebook dupa ce Liviu Dragnea a ieșit din inchisoare și a lansat acuzații la adresa partidului pe care l-a condus. „Ii urez multa sanatate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioada grea și cu siguranța…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu i-a transmis urari de sanatate lui Liviu Dragnea. El a scris intr-un mesaj pe Facebook ca fostul presedinte al PSD „are tot dreptul sa isi exprime opiniile personale”, pe care spune ca refuza sa le comenteze. Mesajul vine in contextul in care la iesirea din penitenciar,…

- Codrin Stefanescu i-a luat din nou apararea lui Liviu Dragnea, nervos ca actuala conducere PSD nu i-a luat apararea fostului lider al social-democratilor. Reamintim, ex-presedintelui PSD i s-a respins, in aceasta saptamana, cererea de eliberare conditionata. Tintele lui Stefanescu, bun prieten cu Dragnea,…