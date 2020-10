Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca decizia ca PSD sa nu se constituie parte civila in procesul fostului trezorier al partidului, Mircea Draghici, a fost luata de fosta conducere a PSD.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare„N-am comentat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca in urmatoarea sedinta a Consiliului Politic National al partidului se va discuta un set de criterii privind alcatuirea listelor pentru alegerile parlamentare. "Avem mai multe criterii. A venit domnul profesor Dincu cu ele, au fost doar…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a votat, duminica, la Liceul de Arte ”Margareta Sterian” din Buzau. Toma a venit cu sotia si a fost asteptat in fata liceului de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, de presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, si de mai multi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Ramnicu Sarat, ca majorarea pensiilor in Parlament "a stricat pusculita PNL-ului pentru alegerile locale si generale", informeaza Agerpres."Noi vorbim de o lege in vigoare, promulgata de presedintele Iohannis, si deci trebuie sa tinem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca a purtat o discuție cu Daniel Forea despre filmarea in care apar persoane din echipa edilului Sectorului 5, care par sa falsifice listele cu semnaturi pentru alegerile locale, potrivit Agerpres."Am inteles ca s-a facut o sesizare la…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca seful statului si Guvernul "nu sunt in stare" sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest an scolar si "ii ametesc" cu scenarii. "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis si Guvernul sau nu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca social-democratii vor depune plangere penala la DNA impotriva tuturor reprezentantilor PNL din Guvern si din teritoriu care "au transformat institutiile statului intr-un rai al criminalitatii". "Toti Duduienii galbeni…