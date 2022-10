Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 ca o decizie legata de o eventuala remaniere a ministrului Apararii, Vasile Dincu, nu a fost luata inca și ca hotararea se va lua dupa o discuție a liderului PSD cu premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…

- ​​Declaratiile lui Vasile Dincu despre negocierile cu Rusia sunt pe cale sa-i puna punct mandatului de ministru al Apararii. La revenirea in tara de la reuniunea NATO de la Bruxelles, premierul Nicolae Ciuca ar urma sa-i ceara demisia din Guvern, au declarat pentru HotNews.ro, surse din Coalitie. Potrivit…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, la Prima Tv, ca nu a primit niciodata niciun repros din partea premierului Nicolae Ciuca, precizand ca a colaborat si colaboreaza foarte bine cu acesta in cadrul Guvernului. Vasile Dincu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, daca a primit…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca pentru moment, „cea mai buna varianta este aceasta coaliție”, iar persoanele care „cloncanesc neintrebate și prostește” ar trebui trase la raspundere. „E fenomenul de scarita, daca te iei de lider… Niciun membru PSD, niciun lider PSD din tara, niciun membru…

- Fostul lider al PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a fost numit de premierul Nicolae Ciuca in funcția de secretar general adjunct al Guvernului cu rang de secretar de stat. Țuțuianu susține ca a primit propunerea din partea președintelui PSD Marcel Ciolacu și a lui Marian Neacșu, secretar general al…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, la Antena 3, ca Guvernul va prezenta pana la 1 septembrie un pachet de masuri legat de preturile la energie.

- ”Am venit astazi in Tara Motilor pentru a transmite mesajul ferm al Guvernului de sustinere a planurilor de dezvoltare ale acestei zone, prin investitii si locuri de munca. Am fost la CUPRU MIN, la Abrud, am discutat cu managementul companiei, cel mai mare angajator din zona, despre proiectele de retehnologizare…