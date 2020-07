Ciolacu, despre deputații PSD scandalagii: Am sunat la shaormerie și mi-am cerut scuze. Incidentul este nescuzabil Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca &"incidentul&" provocat de cei doi deputați PSD care au refuzat sa poarte masca într-un fast-food din București și au facut scandal este &"nescuzabil&", dar responsabilitatea este a organizației din care fac parte aceștia. Întrebat de remarcile rasiste ale celor doi, Ciolacu a spus ca &"nu știu cât de profunde au fost.

&"Incidentul este nescuzabil, am avut o discuție cu colegii mei. Am luat decizia de a descentraliza decizia în partid. Daca ma întrebați de vreo sancțione în ce îi privește, este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Intreg incidentul este nescuzabil. Am avut o discutie cu colegii mei in BPN. Am luat masura de a descentraliza decizia in partid. Sanctiunea este responsabiliatea organizatiei din care fac parte. E decizia locala pe cine pui pe liste. Daca organizatia locala nu o sa aiba atitudine, atunci o sa am…

- Deputatii PSD Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa au fost amendati de politisti, marti dimineata, pentru provocarea si participarea la un scandal, intr-un fast-food din Bucuresti si au primit si amenda de 4.000 de lei pentru nerespectarea masurilor care se aplica pentru prevenirea si combaterea COVID-19.…

- Liderul USR București, deputatul Claudiu Nasui, arata ca expresia deputatului PSD, Adrian Solomon, care le-a spus angajaților shaormeriei din Centrul Vechi ”Nu va cunoașteți locul in ierarhie!” arata cum gandesc, de fapt, baronii locali și cum au ajuns sa considere și sa se comporte de parca politicienii…

- INCREDIBIL… Cei doi deputati vasluieni, social-democratii Adrian Solomon si Irinel Stativa au facut un spectacol de zile mari la o shaormerie din Bucuresti. Potrivit site-ului gandul.ro, parlamentarii ar fi fost sub influenta alcoolului si se aflau la Shaormeria din Centrul Vechi in jurul orei 2.00,…

- E incredibil, dar adevarat. Poliția Capitalei le-a aplicat noi amenzi deputaților PSD care au intrat fara maști intr-o shaormerie din Capitala. Doi deputati PSD, Adrian Solomon si Irinel Stativa, au fost amendati dupa un conflict cu politistii chemati de personalul unui fast-food pentru ca ce cei…

- Deputati PSD Adrian Solomon si Irinel Ioan Stativa au fost amendati dupa ce au refuzat sa poarte masca de protecție intr-un fast-food din Centrul Vechi al Capitalei și au facut scandal. Incidentul a avut loc la ora 2 dimineața. Citeste si: Marcel Ciolacu, dupa ce deputati PSD Adrian Solomon…

- Deputatul PSD Irirnel Stativa, implicat alaturi de colegul sau parlamentar Adrian Solomon într-un scandal provocat într-un fast-food dupa ce ar fi refuzat sa poarte masca, susține ca el a fost, de fapt, cel care a încercat sa aplaneze conflictul, ca el purta masca și, mai mult, ca…

- Deputatii PSD Adrian Solomon si Irinel Stativa au intrat luni seara intr-un conflict cu politistii din Capitala dupa ce acestia au intrat intr-un fast-food din Centrul Vechi si au refuzat sa poarte masca. Solomon a declarat ca nu au primit amenda, ci au fost legitimati si ca „totul este un abuz al unor…