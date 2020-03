Presedintele Camerei Deputatilor, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca decretul privind instituirea starii de urgenta contine si lucruri "care nu sunt foarte bine facute", mentionand ca parlamentarii vor face observatii la acest document, iar seful statului poate sa tina sau nu cont de ele.



"Am studiat decretul. Am avut si un Birou permanent, sedinta video - pentru prima oara in acest mod in Parlament. Exista anumite lucruri in decret care nu sunt foarte bine facute. Acum, procedural, Parlamentul poate aproba sau nu acest decret, nu poate interveni. In schimb,…