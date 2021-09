Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liderii coaliției pentru criza din Guvern spune ca „și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna”. „Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca Romania este „un stat vulnerabil” in acest moment si ii cere presedintelui Iohannis, pe care il numeste „autorul moral al acestei situatii”, sa intervina si „sa puna capat”. Liderul social-democrat acuza ca premierul Citu nu are autoritate in fata ministrilor,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in eventualitatea in care ar avea probleme in justiție va pleca de la conducerea partidului. ”Nu inseamna ca daca mie mi se face vreo nedreptate, sa scufund PSD”, a declarat Ciolacu, miercuri seara, pentru B1 Tv . „Nu mi-e frica de nimic. Daca se gasește ceva,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este exclus ca social-democrații sa voteze un guvern minoritar PNL, precizand ca militeaza ori pentru un guvern minoritar PSD, ori pentru un guvern minoritar USR, ori pentru alegeri anticipate.

- Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, are COVID-19, deși e vaccinat, a anunțat, miercuri seara, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a spus ca atat deputatul, cat și soția sa...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, crede ca Liviu Dragnea nu poate reveni deocamdata legal, statutar in partid si afirma ca nu crede ca acesta ar dori sa devina “un instrument, culmea, al lui Klaus Iohannis, de a face un asa presupus scandal”. Liderul PSD a sustinut luni seara, la Romania TV, ca nu ii…

- Ludovic Orban a fost imbrancit de bodyguarzii aduși de tabara lui Florin Cițu la alegerile de la PNL Sector 4, iar apoi a fost udat cu aspersoare, cand acorda interviuri la Guvern. Marcel Ciolacu considera ca ceea ce se intampla in interiorul PNL este un spectacol cu clovni. Liderul PSD a…

- Liderul social-democraților a declarat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ca pe vremea fostului lider Comitetul Executiv al partidului ajunsese un „pluton de execuție”.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are un mesaj pentru Liviu Dragnea, cel care incearca in aceste zile sa obțina eliberarea…