Ciolacu, despre creșterile de taxe: „Este exclus așa ceva” Anunțul premierului Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca nu vor exista cresteri de taxe si impozite anul viitor, la fel cum este exclusa cresterea TVA. „Aud de marire de TVA – este exclus așa ceva. Este cea mai simpla abordare pe care o poate avea un Guvern, astfel incat sa imparta o povara indiferent de ce venituri ai. Nu cred ca Romania iși permite anul viitor sa aiba mariri de taxe și impozite. Romania trebuie sa faca o analiza – și avem reforma fiscala – in continuare in zona de excepții. Și știm foarte bine ca orice decizie luata in 2025 are efecte fiscale in anul fiscal 2026. Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

