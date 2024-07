Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu a anuntat, luni, ca va avea discutii cu ministrii, in privinta modificarilor legale referitoare la soferii care consuma droguri, pentru a lua o decizie in sedinta de Guvern de joi. ”Discutam toate problemele si vedem ce punct trebuie sa modificam joi, in sedinta de guvern, cu aplicarea…

- Reprezentantii Consiliului Superior de Medicina Legala afirma ca nu au fost informati oficial si nu li s-a solicitat un punct de vedere in ceea ce priveste Ordonanta 84/2024 privind circulatia pe drumurile publice, context in care anunta ca nu sunt de acord cu o serie de prevederi despre care sustin…

- Romanii care sunt prinși sub influența drogurilor ar putea ramane fara dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, indiferent daca au fost prinși la volan sau nu. Propunerea aparține Inspecției Judiciare, care mai propune și un minim de doi ani de interdicție pentru șoferii drogați, ca pedeapsa…

- Romanii, intr-o majoritate covarșitoare, sunt nemulțumiți de lupta autoritaților impotriva traficului și consumului de droguri și cred ca acestea reprezinta principala amenințare pentru viitorul copiilor. Soluții exista, susțin specialiștii, doar ca ele trebuie și puse in aplicare.

- Petrecerea timpului in aer liber este o modalitate minunata pentru a-ți incarca banetiile. Studiile au aratat de-a lungul timpului faptul ca timpul petrecut in natura poate reduce stresul și anxietatea. In plus, plimbarile in natura pot fi ideale pentru sanatatea ta fizica. Totuși, in perioada sezonului…

- Consiliul Superior al Magistraturii va iniția un concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de magistrat la Curtea de Apel sau vor fi transferați judecatori de la alte instanțe. Declarația a fost facuta presei, de catre președintele Parlamentului Igor Grosu, in contextul demisiilor in lanț de la Curtea…