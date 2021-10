Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Antena 3, ca va recomanda partidului sa nu participe la consultarile de la Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern daca invitația nu va fi „pe bune”. „Trebuie sa vedem intai forma de invitație a președintelui. Daca este una formala, ca și data…

- Ne vom duce (la consultari cu presedintele - n.r.). Noi tot timpul mergem la consultari, indiferent unde ne aflam, de ce parte a Parlamentului - in opozitie sau la guvernare. Mergem la consultari si, bineinteles, dupa consultari, vom sti cine cu ce propunere vine, cine ce propunere are, dupa care urmeaza…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, la Realitatea Plus, ca le va propune colegilor din partid sa mearga la Cotroceni fara propunere de premier, daca pica Guvernul Cițu. La cele mai recente consultari cu șeful statului, PSD l-a propus premier pe Alexandru Rafila. Acum, insa,…

- Ludovic Orban l-a acuzat, in premiera, din poziția sa de președinte al Camerei Deputaților, ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția. Marcel Ciolacu il provoaca pe fostul sau omolog de la PNL și ii cere sa indrazneasca sa spuna tot ce știe despre Iohannis și sa inițieze procedura de…

- Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen, social-democratii o vor vota, dar numai in contextul in care exista perspectiva unor alegeri anticipate, a afirmat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Altfel, a spus liderul social-democrat la finalul Biroului Politic National al PSD,…

- Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen, social-democratii o vor vota, dar numai in contextul in care exista perspectiva unor alegeri anticipate. Anunțul a fost facut de presedintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen, social-democratii o vor vota, dar numai in contextul in care exista perspectiva unor alegeri anticipate, a afirmat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Altfel, a spus liderul social-democrat la finalul Biroului Politic National…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca partidul pe care il reprezinta e pregati sa preia guvernarea. „Categoric PSD e pregatit sa preia guvernarea. Avem și specialiștii, dar și oamenii competenți. Nu se poate forma o majoritate? Mergem la popor. Șansele sa mergem la referendum…