Ciolacu, despre compensarea preţului la benzină şi motorină: Se prelungeşte până la sfârşitul anului „In ceea ce priveste acea ordonanta, se prelungeste pana la sfarsitul anului. Ramane la fel”, a declarat Marcel Ciolacu, intrebat marti la Parlament despre masura compensarii pretului la carburanti cu 50 de bani/litru. Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de luni seara, ca masura compensarii pretului carburantilor cu 50 de bani sa mai ramana in vigoare inca trei luni, afirma surse politice. Liderii politici au decis ca preturile la carburanti – benzina si motorina – sa fie in continuare compensate cu 50 de bani pe litru inca trei luni, au relatat aceleasi surse, impactul prelungirii masurii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

