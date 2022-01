Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți seara, ca vrea sa discute in coaliția de guvernare elaborarea unei noi legi pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie, deoarece cea in vigoare este „ineficienta, ea neputand fi pusa in aplicare”.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune, despre certificatul verde, ca i se pare „un pic cam tarziu sa vii cu masuri printr-un act legislativ”. Intrebat, marți seara, daca sunt disensiuni in coaliție pe marginea certificatului verde, Marcel Ciolacu a vorbit despre abordarile ministrului Rafila: „domnul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca actuala coaliție de guvernare este „condamnata” sa reziste pana la viitoarele runde de alegeri din 2024. „Eu imi doresc un guvern eficient, eficient la investitii, colectare si atragerea de fonduri europene. Aceasta coalitie este…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca este nevoie de o discuție in coaliția pentru simplificare procedurii de plafonare a prețului la facturi și gaze. Ciolacu a menționat ca propunerea PSD ar putea fi realizata fie prin OUG, fie prin convocarea Parlamentului in sesiune…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a dezbatut si votat Cabinetul Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu a evitat sa conduca sedinta, in calitate de presedinte…

- PNL și PSD au cazut de acord pe rocada premierilor la un an și jumatate, dar doar cu o anumita condiție Liberalii și social democrații s-au inteles pe varianta rocadei intre premier, la un an si jumatate, dar ambele partide ar vrea sa fie primii. Totuși, PSD ar accepta ca PNL-ul sa dea premierul, dar…

- Ajutorul de incalzire: Ce trebuie sa faci ca sa primesti subvenție de la stat pentru facturi mai mici la iarna Ajutorul de incalzire: Ce trebuie sa faci ca sa primesti subvenție de la stat pentru facturi mai mici la iarna Incepand de luni, 1 noiembrie, masurile luate de stat pentru ca romanii sa plateasca…

- Comisia a adoptat miercuri Comunicarea privind prețurile la energie pentru a aborda creșterea excepționala a prețurilor la energie la nivel mondial, care se preconizeaza ca va dura pe tot parcursul iernii.