Ciolacu, despre cazul profesoarei umilite de elevi: S-a mers prea departe. Trebuie intervenit urgent

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu afirma ca PSD va insista in Parlament, la dezbaterile privind legile Educatiei, ca noile reglementari sa restabileasca autoritatea profesorilor, facand referire la profesoara din Prahova care a fost umilita de elevi sau cea din Capitala care a fost injunghiata…

- Marcel Ciolacu, reacție dupa incidentul grav, filmat intr-o școala din Prahova, in care o profesoara era umilita de 2 elevi Se aduna tot mai multe reacții in urma incidentului grav petrecut intr-o școala din Prahova. Doi elevi au batjocorit o profesoara, iar rezultatul a fost ca s-au ales cu nota scazuta…

- „Cazurile recente ale elevului care a injunghiat premeditat o profesoara sau al celor din Prahova care au umilit și batjocorit un cadru didacti. Și este cu atat mai grav cu cat astfel de lucruri se petrec intr-o sala de clasa!Aceste cazuri pun in discuție #autoritatea profesorilor. S-a mers prea departe,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Ministrul educației a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca proiectele au toate…

- PSD și PNL nu au ajuns la un consens in ceea ce privește noile legi ale Educației, susțin surse politice pentru HotNews.ro. Social democrații vor modificarea proiectului propus de ministrul Educației, Ligia Deca, in Parlament. Potrivit sursei citate, social democrații au cerut: -menținerea liceelor…

- USR a depus o solicitare prin care ministrul Educatiei sa vina la „Ora Guvernului” in plenul din 1 martie al Senatului, de la ora 11.30, pentru a oferi explicatii cu privire la situatia legilor Educatiei. Liderul senatorilor USR Radu Mihail considera ca este inacceptabil felul in care Ligia Deca amana…