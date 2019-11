Ciolacu, despre cazul de la Timişoara: Incredibil! Asta e România normală? Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a criticat luni lipsa de reactie si de asumare a autoritatilor in cazul de la Timisoara, unde trei persoane, dintre care doi copii, au murit, in urma unei actiuni de deratizare. "Un bebelus de noua zile si mama sa, dar si un alt copil de trei ani au murit dupa o deratizare facuta in bloc. Alti copii si adulti sunt internati in spital si cateva zeci de locatari au fost evacuati. Autoritatile au inceput sa faca verificari abia dupa 48 de ore. 48 de ore!!!! Si dupa ce a aparut cazul in presa. Ati auzit sa iasa cineva de la PNL si sa isi asume ceva?!… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa dupa tragedia care a avut loc la Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit, dupa ce in bloc s-a facut deratizare, potrivit șefului IPJ Timiș, Aurelian Alin Petecel, anunța MEDIAFAX.Citește și: timisoara-de-cate-ori-s-a-sunat-la-salvare/"…

- Pe casa scarii blocului din Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit dupa o deratizare, s-a constatat prezenta slaba a unei substante neurotoxice, intre etajele 3 și 4, anunța reprezentanții ISU Timiș. La unele apartamente s-a inregistrat un nivel slab al substantei, dar la altele un nivel mediu.…

- Incident tragic la Timișoara. Doi copii și mama unuia dintre ei au murit, iar alte șase persoane dintr-un bloc de pe strada Mioriței au ajuns la spital, dupa ce in imobil s-ar fi facut dezinsecție. UPDATE – Autoritațile din Timișoara au anunțat primele rezultate ale anchetei toxicologice…

- Inspectorul-sef al Politiei Judetene Timis, Alin Petecel, a declarat, luni, ca a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul blocului din Timisoara de unde doi copii si mama unuia dintre ei au murit, dupa o actiune de dezinsectie si deratizare. Sefa DSP Timis, Cornelia Malac, spune ca…

- Autoritațile intra tare și incep investigațiile in cazul care a șocat intreaga țara. O mama și doi copii au murit dupa ce intr-un bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a facut dezinsecție.Citește și: Noul avocat al mamei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal: de la dosar LIPSESC probe privind…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat luni ca s-a intrunit Comitetul pentru Situatii de Urgenta in cazul de la Timisoara, unde trei persoane dintr-un bloc, dintre care doi copii, au decedat, iar altele sunt internate in spital.

- Locatarii blocului din Timișoara unde au murit trei persoane in urma unei dezinsecții sunt sperați dupa cele intamplate. Doi copii din Timișoara, unul de 3 ani și altul de zece zile, și mama acestuia din urma, in varsta de 29 de ani, au murit, iar alți patru copii au ajuns in spital. Cu toții locuiau…

- Trei oameni - doi copii si mama unuia dintre ei - au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Dezinsectia in bloc a fost facuta intre…