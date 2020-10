Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Parlamentul trebuie sa reprezinte pe toata lumea, iar luptatorul Daniel Ghita, care se afla pe listele PSD pentru alegerile parlamentare si care sustinea ca nu exista COVID-19, are dreptul la opinie si este "un sportiv respectat",…

- Presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Parlamentul trebuie sa reprezinte pe toata lumea, iar luptatorul Daniel Ghita, care se afla pe listele PSD pentru alegerile parlamentare si care sustinea ca nu exista COVID-19, are dreptul la opinie si este "un sportiv respectat".…

- "Noi am ales calea de a duce, de aceasta data, cei mai buni specialisti in Parlament, mai ales in domeniul sanatatii, si ma uit pe lista PNL-ului, unde au ramas traseistii. (..) Fara nicio retinere va spun ca PNL in acest moment este cel mai nereformat partid din Romania, de departe", a declarat…

- O decizie in privinta amanarii alegerilor parlamentare trebuie sa fie luata de catre specialisti, nu de politicieni, a declarat joi presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD. "Decizia presedintelui o asteptam pana pe data de 24 (octombrie - n.r.). Sa vedem daca retrimite aceasta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca a discutat cu toti liderii partidelor cu reprezentare parlamentara ”in afara de domnul Orban” si ca se vor reuni cu sa ia „”o hotarare in ceea ce priveste alegerile” parlamentare. Ciolacu sustine ca presedintele trebuie sa promulge legea care prevede ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Ramnicu Sarat, ca majorarea pensiilor in Parlament "a stricat pusculita PNL-ului pentru alegerile locale si generale", informeaza Agerpres."Noi vorbim de o lege in vigoare, promulgata de presedintele Iohannis, si deci trebuie sa tinem…

- Decizia Curții Constituționale, prin care a respins sesizarea guvernului in cazul moțiunii de cenzura, are consecințe surprinzatoare, atit pentru PNL, cit, mai ales, pentru PSD. CCR a decis ca discutarea unei moțiuni de cenzura depusa intr-o sesiune parlamentara poate fi votata in alta. Cu alte cuvinte,…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a lansat din nou, miercuri, un nou atac la adresa PSD, Marcel Ciolacu a declarat, in direct la Romania TV, ca s-a saturat de aceasta placa a locatarului de la Palatul Cotroceni. "Toata lumea este vinovata, mai puțin guvernul sau. Nimeni nu știe cum se deschid școlile…