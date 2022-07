Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca in PSD inca nu sunt discutii despre prezidentiale, dar alegerea candidatului va avea loc in urma consultarii tuturor alesilor locali si ca el, personal, ar vrea sa intre in cursa interna inclusiv persoane din afara formatiunii.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma, referindu-se la ideile conform carora PSD si PNL ar urma sa candideze pe liste comune la alegerile parlamentare din anul 2024, ca nu „vede o conjunctura astfel incat stanga si dreapta sa candideze impreuna”. El face referire la modelul Germaniei, unde marile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 9 mai, inițiativa unui nou proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, ținandu-se cont de decizia CCR de saptamana trecuta. Un proiect a fost depus și de catre USR.”In primul rand sa dea explicatii cei care au…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor si Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor continua vizita, aflandu se in Portul Constanta. Cei doi sustin o declaratie comuna de presa privind sistemul feroviar din Portul Constanta.Conferinta de presa a fost deschisa…