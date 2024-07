Ciolacu, despre blocajul de la Tarom: A fost o mare greșeală Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca blocajul inregistrat la inceputul saptamanii la compania aeriana TAROM a fost „o mare greseala – fata de client, fata de romani”, subliniind ca e dreptul fiecaruia sa faca „greva anuntata”, dar nimeni nu ar trebui sa recurga la „artificii” care sa-i puna pe pasageri „pe drumuri sau sa doarma in aeroport”. El a raspuns, astfel, intrebat despre faptul ca pilotii TAROM au obtinut cresteri de salarii de 1.500 de euro, dupa ce, anterior, parte dintre acestia nu s-au prezentat la munca, declarandu-se „inapti de zbor”, fapt care a condus la anularea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca blocajul inregistrat la inceputul saptamanii la compania aeriana TAROM a fost „o mare greseala - fata de client, fata de romani”. El a subliniat ca e dreptul fiecaruia sa faca „greva anuntata”, dar nimeni nu ar trebui sa recurga la „artificii” care sa-i…

