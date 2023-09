Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a avut, luni seara, o noua reacție dupa mita primita de colegul de partid Dumitru Buzatu. Liderul PSD s-a aratat șocat de suma uriașa de bani implicata in acest caz. Marcel Ciolacu, despre mita primita de Dumitru Buzatu: ”N-am vazut in viața mea atația bani la un loc” Președintele Consiliului…

- Premierul si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat luni seara, la Antena 3, mita pe care presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant primind-o, el spunand ca nu a vazut in viata sa „atatia bani la un loc” si marturisind ca nu credea sa mai vada la televizor…

- O sedinta de urgenta a Biroului Politic National al PSD a fost convocata pentru astazi de presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu, pentru a-l exclude din partid pe unul dintre cei mai vechi si influenti lideri ai formatiunii, Dumitru Buzatu. El a fost prins in flagrant, aseara, de DNA in timp ce lua…

- Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ar fi fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita 1.25 de milioane de lei. Marcel Ciolacu convoaca de urgența Biroul Politic Național și propune excluderea lui Dumitru Buzatu, dupa ce acesta ar fi fost prins, vineri, luand mita. Procurorii efectueaza vineri…

- Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant de procurorii DNA vineri seara, in timp ce ar fi primit o mita de... The post (Video) Dumitru Buzatu, unul dintre liderii PSD, a fost prins in flagrant cand primea mita de 1,25 milioane lei. A primit banii marcați ai…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins, vineri seara, in flagrant de procurorii DNA, care-l acuza ca ar fi primit peste un milion de lei mita pentru un contract. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va propune colegilor excluderea lui Buzatu din partid. Potrivit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca va convoca sambata, de urgenta, Biroul Politic National al partidului in format online si va propune excluderea lui Dumitru Buzatu din PSD.

- Seful Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, vineri seara, de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina un contract.