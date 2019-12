Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, care este și președinte al Camerei Deputaților, afirma ca PNL actioneaza nedemocratic si neconstitutional atunci cand anunta ca isi angajeaza raspunderea pe proiecte de lege extrem de importante si avertizeaza ca nu va permite Guvernului sa se substituie…

- PSD e pregatit sa sesizeze un conflict de neconstituționalitate inainte de a depune o eventuala moțiune de cenzura, a afirmat duminica, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL ca acționeaza neconstituțional cand anunța ca iși va asuma raspunderea pe proiecte de legi importante.„Din…

- "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an…

- Executivul a adoptat, in sedinta de vineri, un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada viitoarei vacante parlamentare. Potrivit unui comunicat, Guvernul va putea sa emita ordonante (simple) in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca are ca obiectiv adoptarea, in sedinta de vineri, a proiectului pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea. Aceasta asumare ar urma sa aiba loc pe mai multe proiecte, printre care modificarile la legile justitiei dar si plafoanele bugetare."Eu am ca…

- Legea bugetului de stat va fi finalizata si trimisa in dezbaterea Parlamentului pana la finalul acestui an, da asigurari premierul Ludovic Orban. El a precizat ca este necesar ca bugetul pe 2020 sa fie adoptat pana la sfarsitul acestui an, astfel incat orice roman sa stie la ce sa se astepte.…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat vineri ingrijorat de cresterea constanta a monedei euro si devalorizarea leului, afirmand ca Executivul incearca o corelare a politicilor guvernamentale cu cele ale BNR, in asa fel incat astfel de efecte economice negative sa se reduca.

- "Trebuie luate in calcul prevederile constitutionale, care instituie functiile de ministru interimar pe 45 de zile tocmai pentru ca, in acest interval, partidele politice, aliantele sa se contureze tocmai pentru a putea veni in fata Parlamentului cu acea echipa guvernamentala care sa aiba sustinerea…