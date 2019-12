Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronuntat marti pentru mentinerea lui Raed Arafat in functia de sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considerand o eventuala demitere a sa „o mare greseala”.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca o decizie in privinta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, va fi luata in urma unei "evaluari profunde". "Asa cum am anuntat, evaluam activitatea Departamentului pentru Situatii de Urgenta si cand vom avea o evaluare profunda…

- Operatiunea de evacuare a oilor de pe nava rasturnata Foto: Mona Constantinescu Operatiunea de evacuare a oilor de pe nava rasturnata în Portul Midia a continuat si în cursul noptii trecute. Pâna acum, au fost salvate 82 de animale din cele peste 14.000 aflate…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare – salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Dacian Ciolos spune ca, dupa ce a devenit prim-ministru, nu a avut niciun fel de presiuni pentru a-l demite sau pastra in functie pe Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dupa incendiul de la Colectiv. Ciolos a luat atunci decizia de a-l mentine in functie pentru a corecta…

- Dacian Cioloș a afirmat, duminica, la Brașov, ca ISU a mințit Guvernul, deoarece nu a informat despre existența filmului aparut recent cu tragedia de la Colectiv. El susține ca daca vedea acest film in 2015 l-ar fi dat afara pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a publicat, pe Facebook, un mesaj video de aproape 20 de minute in care spune ca dupa ce a urmarit „speculațiile din spațiul public” a decis sa clarifice „unele aspecte”. Punct de vedere asupra materialelor si a comentarilor aparute…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, sustine ca actuala Constitutie trebuie schimbata, astfel ca, in situatii de criza, presedintele sa poata demite Guvernul sau sa dizolve Parlamentul.