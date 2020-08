Tenis: Simona Halep, înscrisă la ediţia din acest an a US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a înscris la ediţia din acest an a turneului US Open, care va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie la New York, au anunţat marţi organizatorii competiţiei. Prezenţa campioanei române la Flushing Meadows… [citeste mai departe]