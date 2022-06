Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca desi Romania are "cresterea economica cea mai mare din Europa", aceasta nu se regaseste in buzunarele oamenilor, prin urmare, guvernul va trebui sa vina cu un nou pachet social. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca desi Romania are „cresterea economica cea mai mare din Europa”, aceasta nu se regaseste in buzunarele oamenilor, prin urmare, guvernul va trebui sa vina cu un nou pachet social. „Stiti foarte bine ca de cand am intrat la guvernare…

- Marcel Ciolacu a sustinut ca in mod “categoric Guvernul va trebui sa vina cu un al treilea pachet social, in baza caruia cresterea economica sa se resimta si in nivelul de trai al populatiei”. “Stiti foarte bine ca de cand am intrat la guvernare am venit cu un pachet social in ianuarie, acum venim…

- „Eu am spus ca astazi suntem aici si trebuie sa ne asumam niste masuri pentru ca rata inflatiei este mare, estimarile arata ca economia va incetini anul acesta fata de estimarile de la inceputul anului. La inceputul anului trecut estimam o crestere economica de 4%, am terminat cu o crestere economica…

- „In comparatie cu Germania, Romania va avea o creștere economica dubla”, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Seful PSD a declarat ca Romania nu este intr-un colaps economic, explicand ca exista inflatie, dar tara nu are o problema cu somajul pana la acest moment.

- Creșterea inflației la 10.2% trebuie privita in context european, dar cel mai important lucru este ca moneda euro nu a depașit cinci lei, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Este o influența venita din zona euro. Dupa cum bine știți și in Franța, și in Spania, și in Italiași in Germania, in toate…

- PSD anunta pachetul de masuri. Are o valoare de 17,3 miliarde de lei si 12 milioane de romani vor fi beneficiari Intrebat, sambata, daca din pachetul de masuri pe care urmeaza sa il prezinte luni fac parte si masuri pe partea de IMM-uri, Ciolacu a raspuns ca este un pachet de 17,3 miliarde de lei,…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…