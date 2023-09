Vin vești de ultima ora pentru pensionari. De aceasta data de la varful Guvernului, dupa ce recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, vorbise despre acest subiect de real interes pentru seniori. Pensiile vor crește anul viitor, dat fiind faptul ca exista o lege in vigoare. „Nu trebuie sa o anunțe nici Boloș, nici Ciolacu, nimeni” – […] The post Ciolacu, declarații de ultima ora despre creșterea pensiilor: „Este o lege in vigoare/Nu trebuie sa anunțe...” - VIDEO first appeared on Ziarul National .