Stiri pe aceeasi tema

- Daca legea pensiilor speciale nu va trece de Curtea Constitutionala a Romaniei, va fi o sesiune parlamentara extraordinara in august pentru a transpune decizia CCR, a spus premierul Marcel Ciolacu, marți seara, la Antena 3.

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a contestat la Curtea Constituționala legea pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat. In cazul in care sunt declarate neconstituționale cele doua, premierul anunța ca pregatește o sesiune extraordinara pentru a se adresa Curții…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca legea prin care se elimina pensiile speciale a trecut de Parlament, dar este convins ca legea va fi atacata la CCR. Ciolacu a spus ca va fi convocata o sesiune extraodinara, in cazul in care legea va fi trantita la Curtea Constituționala.”Jalonul cu pensiile…

- Senatul Romaniei a aprobat in plen, in ședința din 28 iunie 2023, legea privind reforma pensiilor speciale. Va urma un vot, asupra aceluiași proiect de lege, in plenul Camerei Deputaților. In Senat, proiectul a primit 91 de voturi “pentru” și 19 voturi “contra”. Conform textului aprobat de Senat, noua…

- Senatul și Camera Deputaților se reunesc in plen, la data de 26 iunie 2023, urmand sa voteze proiectul de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ședința comuna a Senatului și a Camerei Deputaților incepe luni la ora 14. Propunerea care se voteaza este de abrogare a unui capitol…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins ca vor trebui scoase anumite exceptii la Codul fiscal, dar a dat de inteles ca nu sunt vizate deocamdata cele din IT.Intrebat daca ar putea fi retrase facilitatile fiscale din domeniul constructiilor, agricultura si IT, premierul a precizat ca in Romania…

- Parlamentul va aproba reforma pensiilor speciale saptamana viitoare, a anunțat Alfred Simonis (PSD), președintele interimar al Camerei Deputaților. Una dintre masurile preconizate este desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. In privința foștilor magistrați, pensiile speciale nu vor fi desființate,…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a declarat ilegal partidul Șor, condus de controversatul om de afaceri Ilan Șor. Președintele Curții Constituționale, Nicolae Roșca, a declarat, la data de 19 iunie 2023, ca din momentul emiterii acestei decizii a Justiției, partidul Șor se considera a fi…