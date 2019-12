Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu explica pierderea alegerilor prezidentiale, spunand ca au fost niste decizii foarte gresite luate de PSD si ca, in acest context, decizia ca Viorica Dancila sa fie si presedinte de partid, si candidat, a fost una gresita.

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea LA FIX” ca Viorica Dancila a fost un „candidat foarte bun” la alegerile prezidențiale deoarece ea susținuta de conducerea partidului. Intrebat daca Viorica Dancila a fost un candidat slab, liderul PSD a explicat…

- PNL sustine ca PSD este incapabil sa se prezinte intr-o campanie electorala fara sa apeleze, in mod recurent, la atacuri la persoana, la minciuna si dezinformare, acuza liberalii, care sustin ca PSD si Viorica Dancila s-au transformat intr-un lansator continuu de fake-news. Reactia vine dupa ce Dancila…

- Intrebata intr-o conferinta de presa cat timp va mai fi presedintele PSD, Viorica Dancila a spus: 'Atat timp cat voi fi sustinuta de membrii PSD, de cei 500.000 de membri, atat timp cat nu vom organiza un congres la care alegerile sunt libere, atat timp cat voi merge pe o panta ascendenta pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, este convins ca va castiga alegerile prezidentiale si spune ca Viorica Dancila, candidatul PSD, nu va intra in turul doi, dupa ce motiunea de cenzura a trecut joi prin Parlament si Guvernul PSD a fost demis. „Se fac diverse pariuri cum o sa ia doamna Dancila si PSD-ul o…

- Președintele PSD Viorica Dancila iși va prezenta programul de prezidențiabil, in cadrul unui eveniment care va avea loc sambata la Romexpo, incepand cu ora 11.00, in prezența a circa 10.000 de persoane, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Evenimentul este programat sa se desfașoare…

- Viorica Dancila pare sa nu fie foarte apreciata in Timișoara. Calin Dobra, președintele PSD Timiș, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in județul Timiș au fost stranse peste 30.000 de semnaturi pentru susținerea candidaturii Vioricai Dancila la președinția Romaniei, cu 10.000 mai…

- Dan Barna, apel pentru alegeri anticipate Foto arhiva Dan Barna spune ca Viorica Dancila trebuie sa vina în parlament si face apel la partidele de opozitie sa semneze pactul pentru alegeri anticipate. El mai sustine ca acest proces ar trebui sa înceapa cu motiunea de cenzura.…