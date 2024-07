Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu transmis, duminica, de Ziua Naționala a Franței ca ambele state impartasesc aceleasi valori democratice, bazate pe ideile de libertate, egalitate, fraternitate. Președintele Senatului, Nicolae Ciuca a afirmat cu aceasta ocazie ca Franța ne-a fost intotdeauna prieten și aliat

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca, de la 1 iulie, pentru 1,8 milioane de angajati, majoritar din sectorul privat, salariul minim brut se majoreaza de la 3.300 la 3.700 de lei, aceasta majorare permitand ca, de la 1 ianuarie 2025, sa fie implementat salariul minim European, potrivit Agerpres. “In…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a aflat pe stadionul Allianz Arena, din Munchen, in tribuna, printre suporterii echipei naționale, la meciul Romania – Ucraina. Imediat dupa incheierea partidei, cu superbul și neașteptatul rezultat de 3 – 0, Marcel Ciolacu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. „Mandru…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat pe Facebook ca inflația in Romania a inregistrat o scadere semnificativa in luna mai, ajungand la aproape 5%, un nivel care coincide cu prognoza facuta de Banca Naționala a Romaniei pentru finalul acestui an. Ciolacu a evidențiat ca masurile adoptate de PSD in timpul…

- Fostul primar George Scripcaru a reacționat dupa ce Marian Godina a venit la o intalnire electorala pe care o avea și a avut o scurta „discuție” cu edilul. Godina, alaturi de rude, este cunoscut drept un apropiat al actulului primar Allen Coliban. Mai mult, Scripcaru a devoalat și campania copy-paste…

- Premierul Marcel Ciolacu a scris pe Facebook despre progresul economic al Romaniei, oferind dovezi concrete in sprijinul afirmațiilor sale. ”Romania creste din punct de vedere economic. Trei dovezi concrete, confirmate de INS: crestere economica de 1,8%, salariul mediu a depasit o mie de euro, inflatia…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma in mesajul transmis de Ziua Tineretului ca guvernantii vor avea confirmarea ca au actionat in directia cea buna daca tinerii nostri isi vor creiona aspiratiile pentru viitorul lor in Romania. Cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu,…