- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, care este și președinte al Camerei Deputaților, afirma ca PNL actioneaza nedemocratic si neconstitutional atunci cand anunta ca isi angajeaza raspunderea pe proiecte de lege extrem de importante si avertizeaza ca nu va permite Guvernului sa se substituie…

- PSD e pregatit sa sesizeze un conflict de neconstituționalitate inainte de a depune o eventuala moțiune de cenzura, a afirmat duminica, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL ca acționeaza neconstituțional cand anunța ca iși va asuma raspunderea pe proiecte de legi importante.„Din…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, respinge afirmatiile lui Niculae Badalau referitoare la romanii din diaspora si isi cere scuze pentru acest "derapaj", asigurand ca partidul pe care il conduce...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul PNL "ingroapa Romania" prin masurile de reforma anuntate. "PNL face reforma! Scurta recapitulare: reforma in Munca incepe prin desfiintarea salariului minim pentru cei cu studii superioare. Legea salarizarii ar putea sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, marti, daca se teme de o revenire a PSD cu Marcel Ciolacu la conducere si a inceput sa rada. ”Stiti vorba aia: «Incurca-i drace»”, a afirmat liderul liberal.Ludovic Orban a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca se teme de revenirea…

- Pentru o Romanie normala in primul rand ar trebui sa fie o campanie electorala normala. Cum actuala campanie prezidentiala este departe de a fi normala ne indoim ca in urmatorii cinci ani candidatul care si-a ales sloganul „Pentru o Romanie normala” il va transpune in practica. Este nevoie sa demonstram…

- La votul asupra proiectului de vacantare s-au inregistrat 152 voturi 'pentru', unul 'contra' si o abtinere, cvorumul fiind de 165. 'Constat ca nu e cvorum, suspend sedinta', a anuntat Marcel Ciolacu. La inceputul sedintei, liderii deputatilor PNL si USR, Raluca Turcan si Stelian Ion, au solicitat…