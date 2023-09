Premierul Marcel Ciolacu a anunțat concluziile intalnirii cu președinta Comisiei europene, Ursula von der Leyen, in legatura cu masurile fiscale pentru limitarea deficitului bugetar. Premierul a dat asigurari ca „nu se marește TVA-ul peste 19% și nu se modifica TVA-ul in ceea ce privește produsele alimentare și medicamentele”. „Sunt doua lucruri importante. Faptul ca nu se marește TVA-ul peste 19% și nu se modifica TVA-ul in ceea ce privește produsele alimentare și medicamentele. Sunt lucrurile cele mai importante pentru romani. Acum, daca la cluburi nu mai este TVA 5%, ci este 19%, presupun ca…