Ciolacu, de față cu premierul Ciucă: „România nu rămâne fără energie. Nu există așa ceva” – VIDEO Al treilea om in stat și, totodata, liderul PSD a facut un anunț menit sa ii linișteasca pe romani, dupa ce a participat, joi, alaturi de premierul Ciuca, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi. In contextul in care mulți romani se gandesc de pe acum la cum va arata situația la iarna, Marcel […] The post Ciolacu, de fața cu premierul Ciuca: „Romania nu ramane fara energie. Nu exista așa ceva” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- ”Ma bucur sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra pentru a celebra 30 de ani de la reinfiintarea uneia dintre cele mai importante institutii democratice, Curtea de Conturi a Romaniei. Sunt trei decenii in care democratia romaneasca a evoluat odata cu arhitectura sa institutionala. Si cred ca nu gresesc…

- Președintele PSD a apreciat activitatea Curții de Conturi, cu ocazia discursului de celebrare a 30 de ani de la inființarea instituției. Ciolacu nu a uitat sa trimita și unele sageți politice.

