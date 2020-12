Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca luni dimineata va avea o discutie cu Daniel Tudorache pentru a se lamuri daca acesta vrea sa continue demersul de a nu intra in Parlament, adaugand ca fostul primar al Sectorului 1 nu a fost trimis in judecata. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO "In primul rand, noi am luat o decizie politica - nu candideaza pentru o functie de parlamentar nimeni care este trimis in judecata, totusi, antepronuntandu-ne, deoarece exista prezumtie de nevinovatie. In cazul domnului Tudorache, imediat dupa ce a inceput ancheta DNA, deci nu a fost trimis in judecata,…