- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, catre liderul USR Catalin Drula, despre exceptiile la legea interzicerii cumulului pensie-salariu, ca daca vrem sa decapitam astazi BNR si toate institutiile din subordinea Parlamentului pentru ca asa avem noi chef, gresim…

- ”Cu tot respectul pe care il port unui coleg, vorbim de cumulul pensiei cu salariul. Mi-as dori sa respectam cu totii, in primul rand, Constitutia Romaniei. V-ati referit si ati facut o trimitere intre demnitari si alesi. Nici eu, nici dvs. si nimeni din aceasta sala nu are dreptul de a lua unui om…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca Nicolae Ciuca are dreptul de a primi și pensie, și salariu, pentru ca a fost șeful Armatei Romane, iar acum este senator - un demnitar ales de catre poporul roman.„Cu tot respectul, vorbim despre cumulul pensie-salariu. Vreau ca toți sa respectam Constituția Romaniei.…

- Premierul Romaniei și șeful PSD a motivat de ce Puterea susține noi categorii exceptate de la aplicarea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat, dupa ce pe lista au aarut inclusiv cei din conducerea Bancii Naționale a Romaniei.

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a primit joi votul Parlamentului, cu 290 de voturi pentru si 95 de voturi impotriva. Din numarul total al deputatilor si senatorilor, respectiv 465, au fost prezenti 411 parlamentari. 385 de voturi valabil exprimate, din care 290 de voturi pentru si 95 de voturi impotriva. …

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu i-a chemat, la Palatul Victoria, pe Nicolae Ciuca, proaspat ales președinte al Senatului, dar și pe șeful UDMR, Kelemen Hunor, pentru discuțiile finale asupra portofoliilor de miniștri. Ultimele declarații ale lui Kelemen Hunor au fost ca formațiunea maghiara nu va…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri ca premierul Nicolae Ciuca o sa fie presedintele comisiei parlamentare speciale pentru aderarea Romaniei la OCDE, dupa ce nu o sa mai conduca Guvernul, in contextul in care liderul PNL nu a anunțat daca va intra in viitorul Guvern sau se va axa pe activitatea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea ca președintele Romaniei sa nu il nominalizeze pe el premier, dupa ce Nicolae Ciuca iși va depune mandatul. „Credeți ca ma ascund in casa de rușine?”, a spus el, precizand ca „rotația se va termina pe 1 iunie“.„Rotația primilor miniștri și…