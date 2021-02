Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban acuza ca Avocatul Poporului ar trebui schimbat "cat mai repede posibil", avand in vedere "atitudinea" Renatei Weber, in perioada de cand a fost numita in functie. Orban a explicat ca solicitarea de revocare a Avocatului Poporului se bazeaza "pe faptul ca a generat exceptii de neconstitutionalitate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca in cazul in care parlamentarii din coalitia de guvernare "vor forta" schimbarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, social-democratii vor ataca hotararea la Curtea Constitutionala. "Renate Weber e o institutie din institutiile…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc marti în sedinta, pe ordinea de zi aflându-se, printre altele, cererea de revocare din functie a Avocatului Poporului si respingerea rapoartelor de activitate în cazul Radioului si Televiziunii Publice, scrie Agerpres.…

- Procedura de revocare din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber, a fost demarata anul trecut, ea trebuie doar finalizata, a declarat sambata deputatul PNL Florin Roman. ”L-am auzit pe domnul Ludovic Orban spunand ca trebuie inceputa procedura de revocare a doamnei Renate Weber. Eu spun ca ea…

- Procedura de revocare din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber, a fost demarata anul trecut, ea trebuie doar finalizata, a declarat sâmbata deputatul PNL Florin Roman, potrivit Agerpres. ''L-am auzit pe domnul Ludovic Orban spunând ca trebuie începuta procedura de revocare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis vineri o scrisoare sefului statului, in care ii solicita sa intervina imediat pentru inlaturarea "abuzului" provocat de hotararea de Guvern prin care sunt repartizate fondurile publice pentru plata cheltuielilor de functionare si asistenta sociala sau protectia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii scrie o scrisoare președintelui Klaus Iohannis prin care il informeaza asupra faptului ca gireaza un Guvern care și-a batut joc de administrația locala, multe localitați neprimind vreun leu. Citește și: SURSE - USR-PLUS cedeaza funcțiile grele, dar vor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca Legea fundamentala este depasita, iar in viitorul Parlament ar fi necesare anumite discutii despre modificarea Constitutiei. "Constitutia este depasita. Categoric trebuie, la fel cum ar fi trebuit un pact pe sanatate acum, indiferent cine…