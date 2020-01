Ciolacu: Dacă va trece moţiunea, nu propunem premier; este varianta unui guvern de uniune naţională Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala. "Este o motiune serioasa si chiar dorim sa treaca aceasta motiune (...). Dupa motiune, daca va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un prim-ministru, deoarece nu avem un proiect politic si nu avem un program de guvernare. Cred ca este suficienta experienta guvernarii PNL fara un program de guvernare coerent si vedem cu totii si simtim… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

