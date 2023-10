Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, despre o posibila alianta PSD-PNL la alegerile din 2024, ca daca sunt credibili, e posibil sa ajunga la o alianta, daca nu sunt, atunci vor vedea dupa alegeri daca mai fac o coalitie sau nu.Șeful Exacutivului a precizat ca intre cele doua partide nu este…

- Presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, a afirmat, vineri, ca pentru alegerile de anul viitor PNL are „capacitatea si motivarea” sa mearga singur in alegeri, dar nu a exclus intrarea intr-o alianta, daca aceasta presupune un proiect de tara cu o durata care sa fie „dincolo de anul electoral”. „Ne-am…

- Președintele PNL susține ca in anul 2021 nimeni nu dadea „șansa sa realizeze aceasta Coaliție”, insa a existat o vedere in viitor, in care s-a anticipat nevoia gestionarii unor serii serioase de provocari. Ciuca a punctat ca este important „ce facem de aici inainte”.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Kelemen Hunor a mai afirmat ca dupa accederea in Parlamentul European, AUR va face parte din grupul conservatorilor…

- Alianta pentru Unirea Romanilor anunta vineri, 15 septembrie, ca participantii la Conferinta Nationala dedicata alegerilor din 2024 au decis ca formatiunea nu va face nicio coalitie de guvernare cu PNL sau PSD la alegerile din 2024. „Presedintele AUR, George Simion, a cerut un vot din partea participantilor…

- PSD și PNL se pregatesc sa participe la alegeri pe liste comune! Este un scenariu confirmat de liderul social democraților in urma cu puțin timp. 2024 va fi cel mai plin an din punct de vedere electoral.

- Președintele interimar al Camerei, Alfred Simonis, susține ca e prematur sa se vorbeasca de o alianța electorala PSD-PNL pentru 2024, nefiind in acest moment nicio „discuție serioasa” la nivelul formațiunii.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat daca exista discutii cu PNL privind candidatura pe liste comune la alegerile locale sau parlamentare. ”Normal ca exista discutii, facem politica”, a spus Ciolacu.