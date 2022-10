Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, referitor la o posibila schimbare din functie a ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca nu se poate "cadea in ridicol" sa demiti un membru al Guvernului pentru o declaratie cum a fost cea facuta de Dincu cu privire la negocierea…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a transmis in weekend, intr-o postare pe Facebook, ca inainte sa urce in avionul de intoarcere in Romania a stat intr-o librarie la Bruxelles. „Nici racnetele prostilor si nici soaptele mieroase ale ticalosilor nu patrund pana aici”, a scris demnitarul, in contextul…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…

- Raluca Turcan, liderul PNL Sibiu, a declarat vineri, 14 octombrie, intr-o conferința de presa, ca „trebuie sa existe o coerenta si o coeziune a tuturor mesajelor publice” pe politica externa, cu referire la cazul ministrului PSD al Apararii, Vasile Dincu, cel care a spus ca este nevoie de negocieri…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca trebuie sa aiba „o discuție cat se poate de deschisa” cu ministrul Apararii, Vasile Dincu, dupa ce va reveni in țara, pe tema opiniei sale ca „razboiul din Ucraina va mai continua” și ca „singura sansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”. „Il aștept pe…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la podcastul EVZ, ca ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a greșit atunci cand a spus ca negocierea reprezinta singura sansa pentru ca Rusia sa faca pace cu Ucraina și ca președintele Klaus Iohannis a fost indreptațit sa-l admonesteze pe ministrul…

- Klaus Iohannis, dupa ce ministrul Apararii a spus ca singura sansa a pacii pentru Ucraina ar fi negocierea cu Rusia: "Ar trebui sa citeasca mai des revista presei ca sa afle pozitia Romaniei. Ucraina decide singura cum negociaza". Presedintele Romaniei a sustinut o declaratie de presa, in timpul vizitei…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca va exista o discuție in Coaliție despre schimbarea unor miniștri din Guvern. „Sunt ferm convins ca se va face la un moment dat o remaniere”, a spus Ciolacu. Intrebat de jurnaliști daca printre miniștrii remaniați s-ar putea regasi și ministrul PSD…