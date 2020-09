Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la Falticeni, ca, in cazul care Guvernul va decide ca scolile sa nu se deschida pe 14 septembrie, va initia discutii in Parlament privind amanarea alegerilor locale, informeaza Agerpres.Marcel Ciolacu a facut aceste precizari, dupa ce premierul…

